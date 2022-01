Venezia-Milan, Massara: “Al lavoro per il rinnovo di Leao. Botman? Difficile” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Il ruolo del difensore centrale è la priorità per via dell’infortunio di Kjaer e dei tanti casi di positività. Se ci fosse l’occasione di rinforzarci a condizioni sostenibili, ci faremo trovare pronte. Botman? Grande giocatore ma dubito che il Lille voglia privarsene. Ci sono tante possibilità da valutare, alla luce dell’incertezza economica del calcio in questo periodo. Non c’è espansione, bisogna stare attenti e valutare le ipotesi sostenibili in termini di costi”. Queste le dichiarazioni di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, sul tema mercato. Un mercato che si basa anche sulla permanenza dei talenti in rosa: “Leao? Ha grandi margini di crescita, è un talento cristallino che sta trovando continuità. Ha un futuro luminoso, vogliamo costruire su di lui la storia futura di questa squadra. Stiamo lavorando ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) “Il ruolo del difensore centrale è la priorità per via dell’infortunio di Kjaer e dei tanti casi di positività. Se ci fosse l’occasione di rinforzarci a condizioni sostenibili, ci faremo trovare pronte.? Grande giocatore ma dubito che il Lille voglia privarsene. Ci sono tante possibilità da valutare, alla luce dell’incertezza economica del calcio in questo periodo. Non c’è espansione, bisogna stare attenti e valutare le ipotesi sostenibili in termini di costi”. Queste le dichiarazioni di Frederic, direttore sportivo del, sul tema mercato. Un mercato che si basa anche sulla permanenza dei talenti in rosa: “? Ha grandi margini di crescita, è un talento cristallino che sta trovando continuità. Ha un futuro luminoso, vogliamo costruire su di lui la storia futura di questa squadra. Stiamo lavorando ...

