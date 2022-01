Venezia-Milan, le formazioni ufficiali: Ibra torna titolare (Di domenica 9 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Venezia-Milan, sfida che apre la ventunesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, coadiuvato da Colarossi e Scarpa come assistenti, e dal quarto uomo Marcenaro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Maresca e Di Iorio. Calcio d’inizio ore 12:30 allo stadio “Pierluigi Penzo” di Venezia. A distanza di pochi giorni torna subito in campo la Serie A con una gara dal pronostico per nulla scontato. Il Venezia infatti, può essere considerata come una delle più belle sorprese di questo campionato. La compagine veneta attualmente, occupa la sedicesima posizione in classifica con una partita da recuperare. Gli uomini di Paolo Zanetti inoltre, hanno creato diversi grattacapi alle big ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 gennaio 2022) Riportiamo ledi, sfida che apre la ventunesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, coadiuvato da Colarossi e Scarpa come assistenti, e dal quarto uomo Marcenaro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Maresca e Di Iorio. Calcio d’inizio ore 12:30 allo stadio “Pierluigi Penzo” di. A distanza di pochi giornisubito in campo la Serie A con una gara dal pronostico per nulla scontato. Ilinfatti, può essere considerata come una delle più belle sorprese di questo campionato. La compagine veneta attualmente, occupa la sedicesima posizione in classifica con una partita da recuperare. Gli uomini di Paolo Zanetti inoltre, hanno creato diversi grattacapi alle big ...

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di Zanetti e Pioli per #VeneziaMilan - cmdotcom : #SerieA, la riduzione a 5.000 spettatori crea nuovi squilibri: il paradosso del #Venezia e la doppia beffa per il… - YvanGoSlow24 : Ma Henry come fa a giocare sia per il Venezia che per il Milan? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Venezia-Milan, le formazioni ufficiali -