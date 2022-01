Venezia-Milan 0-3 al 90? | Leao ispira | Ibra e Theo segnano | Serie A News

Advertising

AntoVitiello : ?? #Milan, avanti tutta. Con un Theo #Hernandez straripante (doppietta da capitano) e il solito #Ibrahimovic, il… - AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - OptaPaolo : 1 - Era da febbraio 2002, proprio contro il Milan (1-4 in quel caso) che il Venezia non perdeva un match casalingo… - MilanWorldForum : Pioli e Theo commentano la vittoria col Venezia Le dichiarazioni -) - Giacomobacci2 : RT @AntoVitiello: ?? #Milan, avanti tutta. Con un Theo #Hernandez straripante (doppietta da capitano) e il solito #Ibrahimovic, il #Milan li… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Milan

Svoboda 3: sua la sbavatura sul vantaggio. Regala palla a Ibra per il rigore del 3 - 0 e si ...5 : nessuna azione degna di nota) Okereke 5: poco presente nelle azioni del(dal 43'st ...14.29 Anticipo Serie A,0 - 3 Ilpassa al 'Penzo' con un netto 3 - 0 sule vola momentaneamente in testa al campionato. Pronti - via e ilè avanti: a sinistra azione devastante di Leao che ...Il Milan batte 3-0 il Venezia e si porta in vetta con due punti sull’Inter, che ha però giocato due gare in meno Tutto facile al Penzo per i rossoneri, che passano dopo 2' con Ibra. A inizio ripresa ...Oggi si giocano 8 match: il primo è in corso allo stadio Penzo, dove il Venezia ospita il Milan. Ci sono infine due modifiche comunicate dalla Lega calcio: Torino-Fiorentina si… Leggi ...