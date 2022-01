Vaccino over 50, obbligo anche su terza dose: ecco chi controlla (Di domenica 9 gennaio 2022) In vigore da ieri, l’obbligo vaccinale per i cittadini over 50 riguarda anche il richiamo e la dose booster. Ma come avvengono i controlli per la vaccinazione Covid-19? Innanzitutto, la leggepertutti.it, ricorda che la sanzione amministrativa di 100 euro sarà comminata dal Ministero della Salute per il tramite di Agenzia Entrate-Riscossione (Ader). La “multa” (che quindi non ha ripercussioni sulla fedina penale) colpirà i soggetti che al 1° febbraio 2022: – non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; – non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, nei tempi previsti dalla Salute; – non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) dopo il completamento del ciclo primario, entro il termine di validità del green pass. I controlli saranno fatti direttamente dalle autorità preposte ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022) In vigore da ieri, l’vaccinale per i cittadini50 riguardail richiamo e labooster. Ma come avvengono i controlli per la vaccinazione Covid-19? Innanzitutto, la leggepertutti.it, ricorda che la sanzione amministrativa di 100 euro sarà comminata dal Ministero della Salute per il tramite di Agenzia Entrate-Riscossione (Ader). La “multa” (che quindi non ha ripercussioni sulla fedina penale) colpirà i soggetti che al 1° febbraio 2022: – non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; – non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, nei tempi previsti dalla Salute; – non abbiano effettuato ladi richiamo (booster) dopo il completamento del ciclo primario, entro il termine di validità del green pass. I controlli saranno fatti direttamente dalle autorità preposte ...

