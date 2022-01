Vaccini obbligatorio per gli over50, Green pass e Super Green pass: il calendario delle misure (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma – Obbligo vaccinale per gli over 50, Green pass base esteso, Super Green per lavoro, trasporto pubblico, palestra e piscina, alberghi e strutture ricettive. Cambiano le regole con i nuovi decreti di dicembre e gennaio varati dal governo per rallentare la curva di crescita dei contagi Covid spinti dalla variante Omicron. Ecco il calendario con le scadenze di entrata in vigore delle nuove misure. 10 GENNAIO In base al decreto entrato in vigore il 31 dicembre, dal 10 gennaio (fino alla fine dello stato d’emergenza, quindi 31 marzo) sarà necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. E ancora in alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma – Obbligo vaccinale per gli over 50,base esteso,per lavoro, trasporto pubblico, palestra e piscina, alberghi e strutture ricettive. Cambiano le regole con i nuovi decreti di dicembre e gennaio varati dal governo per rallentare la curva di crescita dei contagi Covid spinti dalla variante Omicron. Ecco ilcon le scadenze di entrata in vigorenuove. 10 GENNAIO In base al decreto entrato in vigore il 31 dicembre, dal 10 gennaio (fino alla fine dello stato d’emergenza, quindi 31 marzo) sarà necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. E ancora in alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e ...

