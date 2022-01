Vaccini, 70mila prime dosi in un giorno. Figliuolo: «Fine emergenza? Il piano di transizione è già pronto» (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 23 milioni le dosi booster del vaccino anti Covid effettuate fino ad oggi, 9 gennaio. E cresce anche il ritmo di prime dosi: 70mila al giorno e 15 mila per gli over 50. È il bilancio fatto dal commissario Francesco Figliuolo nel corso di un’intervista a Mezz’ora in più, su Rai3: «I numeri che ci pongono ai primissimi posti in Europa», ha detto. E ha poi aggiunto: «Abbiamo fatto le scorte, da gennaio abbiamo una disponibilità di più di 27 milioni di dosi. La macchina sta funzionando, il problema è vaccinare quelli che non hanno mai visto il siero, persuaderli con tutti i mezzi». Già dalla prossima prossima settima il target di somministrazione dei Vaccini sarà di 540mila dosi al giorno e «arriveremo a 600mila la ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 23 milioni lebooster del vaccino anti Covid effettuate fino ad oggi, 9 gennaio. E cresce anche il ritmo diale 15 mila per gli over 50. È il bilancio fatto dal commissario Francesconel corso di un’intervista a Mezz’ora in più, su Rai3: «I numeri che ci pongono ai primissimi posti in Europa», ha detto. E ha poi aggiunto: «Abbiamo fatto le scorte, da gennaio abbiamo una disponibilità di più di 27 milioni di. La macchina sta funzionando, il problema è vaccinare quelli che non hanno mai visto il siero, persuaderli con tutti i mezzi». Già dalla prossima prossima settima il target di somministrazione deisarà di 540milaale «arriveremo a 600mila la ...

