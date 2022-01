“Uscite, si sente male”. C’è Posta per Te, Maria De Filippi costretta ad intervenire (Di domenica 9 gennaio 2022) Momenti di grande tensione a C’è Posta per te, dove va in onda la terribile storia di Armonia, una mamma che ha perso l’affetto dei suoi due figli. La donna, che ha lasciato il marito per un uomo più giovane, si è sentita male durante la puntata e ha chiesto un bicchiere d’acqua. Ma andiamo con ordine. La donna entra in studio già in difficoltà: “Sto male, ho ansia, tanta. Maria stammi vicino”, chiede alla padrona di casa. Come dicevamo, la donna ha due figli, Damiano e Andrea che da due anni si rifiutano di rivolgerle la parola con l’accusa di averli abbandonati per un giovane uomo. Lo stesso per il quale dopo 23 anni di matrimonio ha lasciato loro padre. Armonia manda la Posta ai suoi due figli nel tentativo di riallacciare il rapporto dopo due anni di distanza. Tuttavia né Andrea né Damiano ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Momenti di grande tensione a C’èper te, dove va in onda la terribile storia di Armonia, una mamma che ha perso l’affetto dei suoi due figli. La donna, che ha lasciato il marito per un uomo più giovane, si è sentitadurante la puntata e ha chiesto un bicchiere d’acqua. Ma andiamo con ordine. La donna entra in studio già in difficoltà: “Sto, ho ansia, tanta.stammi vicino”, chiede alla padrona di casa. Come dicevamo, la donna ha due figli, Damiano e Andrea che da due anni si rifiutano di rivolgerle la parola con l’accusa di averli abbandonati per un giovane uomo. Lo stesso per il quale dopo 23 anni di matrimonio ha lasciato loro padre. Armonia manda laai suoi due figli nel tentativo di riallacciare il rapporto dopo due anni di distanza. Tuttavia né Andrea né Damiano ...

FrancescaASR2 : #cepostaperte Maria: 'e' meglio che uscite che vostra madre non si sente bene' Loro se ne sono fregati altamente… - io_surf : Ma come è meglio che uscite visto che si sente male #CePostaPerTe - sonoingenua_ : Manila: “è uscita la loro vera natura, si sono date forza l’una con l’altra… da sole hanno scoperchiato la pentola”… - larry28____ : Pensando al fatto che nel momento che prova a baciarlo si sente il click della fotocamera..USCITE STA FOTOOOOOO - livealifeyouwi8 : MAH in realtà Federica si è esposta, dicendo che dispiace vedere una persona dello spessore di katia fare queste us… -