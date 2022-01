Usa, la nuova (500) Red protagonista al Ces 2022 di Las Vegas (Di domenica 9 gennaio 2022) La nuova (500) Red è “Made for the Planet, Made for its People”, pensata per il pianeta e per le persone, e ha una missione chiara, che è quella di proteggere l’ambiente e le persone: è elettrica, rispetta l’ambiente e dà il suo contributo per un futuro più sostenibile. Questa missione va ancora oltre, con (RED) a bordo. nuova (500) Red è 100% elettrica, dando così il suo contributo alla lotta contro l’inquinamento, ed è anche una vettura con un grande contenuto etico grazie alla collaborazione con (RED). (RED) è l’organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver, impegnata da 20 anni nella lotta alle pandemie. FIAT insieme ai marchi Jeep e Ram, si è impegnata a donare oltre 4 milioni di dollari per supportare l’attività del Global Fund contro le pandemie a livello mondiale nei prossimi tre anni. nuova (500) Red è l’ambasciatrice ideale ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 gennaio 2022) La(500) Red è “Made for the Planet, Made for its People”, pensata per il pianeta e per le persone, e ha una missione chiara, che è quella di proteggere l’ambiente e le persone: è elettrica, rispetta l’ambiente e dà il suo contributo per un futuro più sostenibile. Questa missione va ancora oltre, con (RED) a bordo.(500) Red è 100% elettrica, dando così il suo contributo alla lotta contro l’inquinamento, ed è anche una vettura con un grande contenuto etico grazie alla collaborazione con (RED). (RED) è l’organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver, impegnata da 20 anni nella lotta alle pandemie. FIAT insieme ai marchi Jeep e Ram, si è impegnata a donare oltre 4 milioni di dollari per supportare l’attività del Global Fund contro le pandemie a livello mondiale nei prossimi tre anni.(500) Red è l’ambasciatrice ideale ...

