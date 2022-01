USA e Russia discuteranno di esercitazioni militari (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni al confine russo-ucraino, sono attesi i colloqui tra USA e Russia, che si terranno lunedì 10 gennaio a Ginevra. Gli USA hanno riferito che sono pronti a discutere di limitare le esercitazioni militari e di un accordo sul dispiegamento di missili nell’Europa orientale. Cosa discuteranno USA e Russia a Ginevra? Leggi su periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni al confine russo-ucraino, sono attesi i colloqui tra USA e, che si terranno lunedì 10 gennaio a Ginevra. Gli USA hanno riferito che sono pronti a discutere di limitare lee di un accordo sul dispiegamento di missili nell’Europa orientale. CosaUSA ea Ginevra?

Advertising

riotta : Le stragi #Kazakistan, regia di #Putin , sono segnale di quel che accadrà negli Anni Venti, con Russia e Cina a sfi… - Agenzia_Ansa : L'amministrazione Biden e i suoi alleati stanno lavorando per mettere a punto una serie di durissime sanzioni finan… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Usa e Russia si incontrano in Svizzera #Ucraina - amaryllide1 : RT @ethrusco: Usa e alleati lavorano a forti sanzioni contro la Russia in caso di invasione dell'Ucraina. Si rassegnino, la Russia non inva… - Toynagual40 : RT @riotta: Le stragi #Kazakistan, regia di #Putin , sono segnale di quel che accadrà negli Anni Venti, con Russia e Cina a sfidare la debo… -