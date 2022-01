Usa, a New York si celebra la tradizione italoamericana del presepio napoletano (Di domenica 9 gennaio 2022) “celebrando il presepio napoletano. Una tradizione natalizia nella comunità italoamericana” questo il titolo della conferenza che si terrà il 12 gennaio presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, durante la quale Louis Barrella, musicologo che, da 50 anni, promuove la musica, la cultura e l’opera italiana in America, e la pluripremiata fotografa Anita Sanseverino, attraverso le fotografie scattate nei negozi di via San Gregorio Armeno a Napoli, al Metropolitan Museum of Art e nelle chiese e nelle case in tutta l’area metropolitana di New York, racconteranno l’importanza di questa tradizione per la comunità italoamericana. Ad accompagnare la presentazione vi sarà anche una selezione di pezzi musicali cantati, tra gli altri, da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 gennaio 2022) “ndo il. Unanatalizia nella comunità” questo il titolo della conferenza che si terrà il 12 gennaio presso l’Istituto Italiano di Cultura di New, durante la quale Louis Barrella, musicologo che, da 50 anni, promuove la musica, la cultura e l’opera italiana in America, e la pluripremiata fotografa Anita Sanseverino, attraverso le fotografie scattate nei negozi di via San Gregorio Armeno a Napoli, al Metropolitan Museum of Art e nelle chiese e nelle case in tutta l’area metropolitana di New, racconteranno l’importanza di questaper la comunità. Ad accompagnare la presentazione vi sarà anche una selezione di pezzi musicali cantati, tra gli altri, da ...

