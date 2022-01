Una vita, anticipazioni dal 10 al 15 gennaio: Antoñito nei guai? (Di domenica 9 gennaio 2022) I prossimi episodi di Una vita vedranno Antoñito Palacios alle prese con l'insistenza di Natalia Quesada. Il giovane, come vedremo dalle anticipazioni settimanali in onda dal 10 al 15 gennaio, farà sempre più fatica a resistere alle avances della giovane e ad un certo punto rischierà di mettersi in guai seri visto che verrà fotografato di nascosto in atteggiamenti compromettenti con lei. Nel frattempo, Genoveva mediterà vendetta nei confronti di Felipe, il quale riceverà una lettera da parte di lei e deciderà di leggerla. Intanto, Marcos vorrà vederci chiaro sulla morte di Felicia ed infine, i vicini penseranno che José e Alodia abbiano una relazione. Una vita, trame 10-15 gennaio 2022: Marcos chiederà l'autopsia sul cadavere di Felicia Felipe si scuserà con ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 gennaio 2022) I prossimi episodi di UnavedrannoPalacios alle prese con l'insistenza di Natalia Quesada. Il giovane, come vedremo dallesettimanali in onda dal 10 al 15, farà sempre più fatica a resistere alle avances della giovane e ad un certo punto rischierà di mettersi inseri visto che verrà fotografato di nascosto in atteggiamenti compromettenti con lei. Nel frattempo, Genoveva mediterà vendetta nei confronti di Felipe, il quale riceverà una lettera da parte di lei e deciderà di leggerla. Intanto, Marcos vorrà vederci chiaro sulla morte di Felicia ed infine, i vicini penseranno che José e Alodia abbiano una relazione. Una, trame 10-152022: Marcos chiederà l'autopsia sul cadavere di Felicia Felipe si scuserà con ...

