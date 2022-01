Una Vita, anticipazioni (10-15 gennaio 2022): le morti di Bellita e Felicia sconvolgono Acacias (Di domenica 9 gennaio 2022) Bellita e Felicia Le morti improvvise di Bellita Del Campo (Maria Gracia) e Felicia Pasamar (Susana Soleto) scombussoleranno le vite dei residenti di Acacias. Nelle puntate di Una Vita in onda da domani su Canale 5, in tanti cominceranno infatti a voler far luce sui due decessi. Mentre Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena) incominceranno a chiedersi come abbia fatto Josè Miguel (Manuel Bandera) a riprendersi così in fretta dalla morte della sua amata Bellita, ipotizzando addirittura che si sia già consolato con l’inserviente Alodia (Abril Montilla), Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) sarà deciso a richiedere un’autopsia sul corpo di Felicia per capire com’è davvero passata a miglior Vita la consorte, ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 9 gennaio 2022)Leimprovvise diDel Campo (Maria Gracia) ePasamar (Susana Soleto) scombussoleranno le vite dei residenti di. Nelle puntate di Unain onda da domani su Canale 5, in tanti cominceranno infatti a voler far luce sui due decessi. Mentre Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena) incominceranno a chiedersi come abbia fatto Josè Miguel (Manuel Bandera) a riprendersi così in fretta dalla morte della sua amata, ipotizzando addirittura che si sia già consolato con l’inserviente Alodia (Abril Montilla), Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) sarà deciso a richiedere un’autopsia sul corpo diper capire com’è davvero passata a migliorla consorte, ...

MarroneEmma : Io mamma e Gaetano…una vita fa. C’è un po’ di foto in tutto questo amore?? - Agenzia_Ansa : VIDEO | Parla Lucia, over 50 non immunizzata: 'Mi vaccinerò con rabbia. Finora con i tamponi ho avuto una vita norm… - taleequaleshow : Una delle canzoni più belle di @ClaudioBaglioni “La vita è adesso”. Igor Minerva è stato bravo? #TalieQuali - mao_1978 : RT @effetronky: una seconda vita per un tronco d'albero che diventa un'opera d'arte con l'immagine di Luigi Bigiarelli il fondatore della L… - lady_italian_ : Apparteniamo a chi ci ha fatto tremare, anche se è successo una sola volta nella vita. Scegliamo chi ci provoca una… -