"Una grande finta riapertura". Luca Zaia bombarda Mario Draghi: Covid, una pericolosa farsa (Di domenica 9 gennaio 2022) Un appello molto sentito quello che Luca Zaia ha rivolto al premier Mario Draghi, la cui conferenza stampa sulla presentazione delle nuove misure anti-Covid è attesa per domani, lunedì 10 gennaio. Il presidente del Veneto chiede al presidente del Consiglio di rivedere la decisione sull'apertura delle scuole: "Non cerco la rissa", ha detto a Repubblica. Poi ha aggiunto: "Tutti noi vogliamo tenere aperta la scuola, ma non ci sono le condizioni. Ci chiedono di svuotare il mare con il secchio. Il secchio non perde acqua, ma ha una capacità limitata". Zaia ha anche chiesto l'intervento degli esperti: "Si esprima il Comitato tecnico scientifico, non può non farlo su richiesta delle Regioni". E ancora: "La comunità scientifica deve pronunciarsi. Non abbiamo bisogno di lezioni nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Un appello molto sentito quello cheha rivolto al premier, la cui conferenza stampa sulla presentazione delle nuove misure anti-è attesa per domani, lunedì 10 gennaio. Il presidente del Veneto chiede al presidente del Consiglio di rivedere la decisione sull'apertura delle scuole: "Non cerco la rissa", ha detto a Repubblica. Poi ha aggiunto: "Tutti noi vogliamo tenere aperta la scuola, ma non ci sono le condizioni. Ci chiedono di svuotare il mare con il secchio. Il secchio non perde acqua, ma ha una capacità limitata".ha anche chiesto l'intervento degli esperti: "Si esprima il Comitato tecnico scientifico, non può non farlo su richiesta delle Regioni". E ancora: "La comunità scientifica deve pronunciarsi. Non abbiamo bisogno di lezioni nei ...

