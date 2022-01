Un Posto al Sole, Anticipazioni dal 10 al 14 gennaio: scontro tra Rossella e Virginia (Di domenica 9 gennaio 2022) Proseguono le vicende di Un Posto al Sole. La celebre soap nostrana, in onda da ormai 25 anni su Rai 3, continua ad intrattenere i telespettatori grazie ai continui colpi di scena. Tra i continui dubbi di Rossella su Riccardo, complice un ritorno inaspettato, e la passione sempre più travolgente tra Roberto e Lara, ecco cosa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 9 gennaio 2022) Proseguono le vicende di Unal. La celebre soap nostrana, in onda da ormai 25 anni su Rai 3, continua ad intrattenere i telespettatori grazie ai continui colpi di scena. Tra i continui dubbi disu Riccardo, complice un ritorno inaspettato, e la passione sempre più travolgente tra Roberto e Lara, ecco cosa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

vela_blu : Stagione 2022 dal 9 aprile al 16 ottobre. Prenota il tuo posto al sole ?? - ca_pasquali : Stagione 2022: dal 9 aprile al 16 ottobre. Prenota ora il tuo posto al sole ?? - Sara760560001 : @BaianoAngela1 @psyzens Non mi sembra visto che ora sta esattamente nello stesso posto di sole che ha la metà dei s… - hanjinirett : @leesurprisee MA UN POSTO AL SOLE GUARDI PRIMA L’EPISODIO 100 O IL 2 - Mazzons98 : Grazie Arisa per questo primo posto come ringraziamento vado subito ad ascoltare “Il sole alle finestre” ?? #Amici21 -