Un mostro che causa sofferenza | il dramma del cantante Nino D’Angelo

Leggi su ck12

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ile attore napoletanonel periodo a cavallo tra il 2015 ed il 2020 ha vissuto unimportante. Ecco di cosa si tratta Lo ha rivelato lo stesso artista partenopeo in una recente intervista concessa a Mara Venier a Domenica In, 64 anni lo scorso 21 giugno, è ilnapoletano più amato e conosciuto degli ultimi trent’anni. Un apprezzamento univoco e diffuso nato a metà Anni Ottanta con film e musicarelli di genere e propagato a livello nazionale con le partecipazione al Festival di Sanremo e a film di grande prestigio come Il Cuore altrove e 4-4-2. Per non tacere della realizzazione della colonna sonora di film cult come Gomorra a Fortapasc —>>> Ti potrebbe interessare anche:...