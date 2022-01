UFFICIALE – Napoli, Spalletti negativo al Covid-19 (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la negatività di Victor Osimhen di qualche ora fa, il Napoli ha annunciato che Luciano Spalletti si è negativizzato e, di conseguenza, potrà sedere in panchina quest’oggi contro la Sampdoria. Mister Spalletti negativo al Covid-19 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3LWWQYrCLB— Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 9, 2022 Napoli, Spalletti negativo al Covid-19 Questo pomeriggio Luciano Spalletti guiderà il Napoli contro la Sampdoria. Il mister si è negativizzato dal Covid-19 e potrà tornare al suo posto in panchina dopo aver saltato la sfida contro la Juventus. Era successo, due giorni fa, anche ad Andriy Shevchenko, a ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la negatività di Victor Osimhen di qualche ora fa, ilha annunciato che Lucianosi è negativizzato e, di conseguenza, potrà sedere in panchina quest’oggi contro la Sampdoria. Misteral-19 #ForzaSempre pic.twitter.com/3LWWQYrCLB— Official SSC(@ssc) January 9, 2022al-19 Questo pomeriggio Lucianoguiderà ilcontro la Sampdoria. Il mister si è negativizzato dal-19 e potrà tornare al suo posto in panchina dopo aver saltato la sfida contro la Juventus. Era successo, due giorni fa, anche ad Andriy Shevchenko, a ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Insigne saluta il Napoli: da luglio giocherà col Toronto ?????????? - DiMarzio : Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC - cmdotcom : #Napoli, UFFICIALE: #Zielinski positivo al #Covid - tuttonapoli : UFFICIALE - Un'altra negativizzazione in casa Napoli: anche Spalletti è guarito dal Covid - ParliamoDiNews : UFFICIALE - Osimhen negativo al Covid 19! La SSC Napoli: `Rientrerà in Italia nelle prossime ore` #ufficiale… -