Ue, dati Eurostat sull’export: il Prosecco al primo posto tra gli spumanti (Di domenica 9 gennaio 2022) L’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, ha rilevato come il Prosecco, con 205 milioni di litri (41%), sia al primo posto tra le principali categorie di spumante esportate dagli Stati membri dell’Ue verso Paesi al di fuori dell’Unione europea. “I dati positivi sul Prosecco ci inorgogliscono sicuramente e confermano quanto sia importante la direzione che stiamo prendendo e cioè quella di portare quanti più prodotti italiani nel mondo, in quante più aree geografiche possibili. Il Forum Italiano dell’Export è nato 4 anni fa proprio per questo motivo e sono 4 anni che, da Sorrento a New York, da New York a Milano, da Milano a Bari, da Bari a Marsala, si occupa di fare in modo che i prodotti italiani siano i più apprezzati e i più conosciuti. È necessario portare sul tavolo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 gennaio 2022) L’, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, ha rilevato come il, con 205 milioni di litri (41%), sia altra le principali categorie di spumante esportate dagli Stati membri dell’Ue verso Paesi al di fuori dell’Unione europea. “Ipositivi sulci inorgogliscono sicuramente e confermano quanto sia importante la direzione che stiamo prendendo e cioè quella di portare quanti più prodotti italiani nel mondo, in quante più aree geografiche possibili. Il Forum Italiano dell’Export è nato 4 anni fa proprio per questo motivo e sono 4 anni che, da Sorrento a New York, da New York a Milano, da Milano a Bari, da Bari a Marsala, si occupa di fare in modo che i prodotti italiani siano i più apprezzati e i più conosciuti. È necessario portare sul tavolo ...

Ultime Notizie dalla rete : dati Eurostat Quale Italia aspetta il nuovo presidente della Repubblica? ... ultimi nella classifica Eurostat sulla digitalizzazione e alle imprese mancano competenze digitali ... I dati della scolarizzazione al 2020 ci danno un quadro in cui un terzo degli occupati possiede al ...

Debito sotto i 2.700 miliardi, PIL 2021 al 6,3% - Tutte le stime Mazziero Research ...revisione delle modalità del calcolo del debito da parte di Eurostat e l'innalzamento di circa 58 miliardi. Per uniformità abbiamo mantenuto inalterati i valori precedenti di stime e debito. I dati ...

Eurostat, i dati sulla disoccupazione in Europa Eco Internazionale Un’isola sempre più vuota, dalle statistiche i dati del suicidio demografico Cause, effetti e soprattutto impatto economico e sociale di un fenomeno che cresce in tutta Europa: un libro con i numeri delle ricerche più aggiornate ...

Inflazione nell'Eurozona al 5% ma i tassi di interesse non si toccano Eurostat ha diffuso venerdì 7 gennaio i dati sull'inflazione nell'area dell'Euro in dicembre del 2021. La stima indica un aumento del 5% contro il 4,9% di novembre. Il traino in questa corsa è sopratt ...

