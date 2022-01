Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali: Ilicic in panchina (Di domenica 9 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato da Longo e Rocca come assistenti, e dal quarto uomo Pezzuto. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mariani e Valeriani. Calcio d’inizio ore 16:30 alla Dacia Arena di Udine. Nonostante le tante positività al Covid nei padroni di casa, la Lega Serie A ha dato il via libero definitivo alla disputa della gara. Con ancora due partite da recuperare, gli uomini di Gabriele Cioffiproveranno ad iniziare il 2022 con una vittoria contro una grande rivale come l’Atalanta. Nell’ultimo incontro prima del rinvio di Udinese-Salernitana e della sosta natalizia, i friulani si erano imposti con un netto 0-4 sul campo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 gennaio 2022) Riportiamo ledi, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato da Longo e Rocca come assistenti, e dal quarto uomo Pezzuto. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mariani e Valeriani. Calcio d’inizio ore 16:30 alla Dacia Arena di Udine. Nonostante le tante positività al Covid nei padroni di casa, la Lega Serie A ha dato il via libero definitivo alla disputa della gara. Con ancora due partite da recuperare, gli uomini di Gabriele Cioffiproveranno ad iniziare il 2022 con una vittoria contro una grande rivale come l’. Nell’ultimo incontro prima del rinvio di-Salernitana e della sosta natalizia, i friulani si erano imposti con un netto 0-4 sul campo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00 #SkySport #SkySerieA #SerieA - MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE, ASL DISPONE DIVIETO SPORT SQUADRA FINO AL 9 GENNAIO Squadra bloccata per sfide contro Fi… - andreastoolbox : Udinese Atalanta, il risultato in diretta della partita di Serie A | Sky Sport - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta: Beto contro Muriel -