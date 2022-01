Udinese Atalanta 0-3 LIVE: si va al riposo con la Dea padrona del campo (Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dacia Arena, Udinese e Atalanta si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Atalanta 0-3 MOVIOLA 1?: Iniziato il match alla Dacia Arena 3? Cross di Maehle, tutto facile per Padelli. 4? Primo squillo Atalanta, l’ex Muriel prova il mancino ma tiro debole e fuori dallo specchio. 6? Possesso palla a favore dell’Atalanta in avvio, l’Udinese si limita a chiudersi in questo avvio di match. 8? Si fa vedere l’Udinese in avanti, il cross di Pussetto è preda ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-3 MOVIOLA 1?: Iniziato il match alla Dacia Arena 3? Cross di Maehle, tutto facile per Padelli. 4? Primo squillo, l’ex Muriel prova il mancino ma tiro debole e fuori dallo specchio. 6? Possesso palla a favore dell’in avvio, l’si limita a chiudersi in questo avvio di match. 8? Si fa vedere l’in avanti, il cross di Pussetto è preda ...

