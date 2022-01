Advertising

eroidipassaggio : RT @AntonioBatt63: 'IL RISCHIO DI UN CONFLITTO CON LA RUSSIA È REALE' Secondo il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, la Russ… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, gli Usa avvertono Mosca: 'Se sceglie lo scontro ci saranno estreme conseguenze' #antonyblinken - PierreDBorrelli : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, gli Usa avvertono Mosca: 'Se sceglie lo scontro ci saranno estreme conseguenze' #antonyblinken - MediasetTgcom24 : Ucraina, gli Usa avvertono Mosca: 'Se sceglie lo scontro ci saranno estreme conseguenze' #antonyblinken… - Domenico1oo777 : RT @byoblu: Secondo il segretario generale della @NATO , Jens Stoltenberg, la Russia mantiene un atteggiamento minaccioso nei confronti del… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina gli

Blinken ha quindi ribadito che in caso di scontro e di aggressione all'la Russia andrebbe incontro a 'enormi conseguenze'.... a distanza di decenni come in questo caso, che permette di cogliere le congiunzioni,incroci e ...in cui Reagan riuscì in quell'impresa ci riguarda oggi direttamente per ciò che accade fra...Sullo sfondo delle tensioni in Ucraina, Russia e Stati Uniti sono pronti ad avviare i negoziati che iniziano lunedì a Ginevra e discutere di posizionamento di missili e di esercitazioni militari ...Alla vigilia dei colloqui di Ginevra tra Stati Uniti e Russia, per tentare di disinnescare la crisi dell'Ucraina, il segretario di Stato americano Antony Blinken mette in guardia Mosca dai "rischi di ...