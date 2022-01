Twilight, Kristen Stewart: "Ho visto i film in streaming, sembrano così vicini e lontani al tempo stesso" (Di domenica 9 gennaio 2022) Kristen Stewart ha appena scoperto che Twilight è su Netflix: 'Ho visto i film in streaming per caso, sembrano così vicini e lontani al tempo stesso'. L'intera saga di Twilight, nell'estate del 2021, è sbarcata su Netflix e di recente Kristen Stewart l'ha scoperto praticamente per caso: l'attrice 31enne, durante una recente intervista, ha rivelato come si sente a proposito del fatto che molti fan stiano riscoprendo i film a distanza di tanti anni. La Stewart, come riportato da Cinema Blend, ha rivelato: "Ho visto che è su Netflix e ho pensato: 'Oh, è su Netflix', ho trovato i ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 gennaio 2022)ha appena scoperto cheè su Netflix: 'Hoinper caso,al'. L'intera saga di, nell'estate del 2021, è sbarcata su Netflix e di recentel'ha scoperto praticamente per caso: l'attrice 31enne, durante una recente intervista, ha rivelato come si sente a proposito del fatto che molti fan stiano riscoprendo ia distanza di tanti anni. La, come riportato da Cinema Blend, ha rivelato: "Hoche è su Netflix e ho pensato: 'Oh, è su Netflix', ho trovato i ...

