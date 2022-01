Trump e i guai giudiziari: da Capitol Hill all’azienda di famiglia, tutti i suoi casi al vaglio (Di domenica 9 gennaio 2022) Ecco una mappa delle inchieste in corso su quanto avvenne il 6 gennaio 2021 e sui comportamenti di Donald Trump presidente e imprenditore. Il magnate s’è finora sottratto a qualsiasi richiesta, politica o giudiziaria, di essere interrogato, adducendo i cosiddetti ‘privilegi dell’Esecutivo’. Corti federali hanno a diverse riprese sancito il diritto del Congresso di acquisire documenti che lo riguardino, come anche le sue dichiarazioni dei redditi tenute sempre segrete. Ma, di appello in appello, l’ex presidente porterà i casi alla Corte Suprema. La Commissione d’inchiesta della Camera – La Commissione ha acquisito materiale e ascoltato testimonianze e ha già denunciato per oltraggio alla Corte, per non essersi presentati a deporre, Steve Bannon, l’ex guru di Trump, che è pure stato arrestato e poi rimesso in libertà su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Ecco una mappa delle inchieste in corso su quanto avvenne il 6 gennaio 2021 e sui comportamenti di Donaldpresidente e imprenditore. Il magnate s’è finora sottratto a qualsiasi richiesta, politica oa, di essere interrogato, adducendo i cosiddetti ‘privilegi dell’Esecutivo’. Corti federali hanno a diverse riprese sancito il diritto del Congresso di acquisire documenti che lo riguardino, come anche le sue dichiarazioni dei redditi tenute sempre segrete. Ma, di appello in appello, l’ex presidente porterà ialla Corte Suprema. La Commissione d’inchiesta della Camera – La Commissione ha acquisito materiale e ascoltato testimonianze e ha già denunciato per oltraggio alla Corte, per non essersi presentati a deporre, Steve Bannon, l’ex guru di, che è pure stato arrestato e poi rimesso in libertà su ...

