Troppi contagiati anche tra il personale, Trenitalia cancella 180 convogli regionali (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Da domani Trenitalia cancellerà circa 180 treni regionali, il 3% dell'offerta locale, per "la riorganizzazione del servizio dovuta alla diffusione dei contagi Omicron". Lo rende noto il gruppo Fs. I regionali cancellati in tutta Italia sono circa 550, ma in buona parte sostituiti da bus. Qualche cancellazione anche nel mondo delle Frecce ma i viaggiatori sono informati preventivamente via sms e mail. Gli Intercity invece, al momento sono regolari. "Prosegue l'impegno di Trenitalia nell'affrontare l'aumento dei contagi da Covid-19 attraverso azioni volte a contenere il loro inevitabile riflesso sulla regolarità dei servizi ferroviari, in ambito sia regionale sia nazionale - si legge su Fsnews - Da lunedì 10 gennaio la società di trasporto del Gruppo FS ha infatti previsto una riorganizzazione ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Da domanicancellerà circa 180 treni regionali, il 3% dell'offerta locale, per "la riorganizzazione del servizio dovuta alla diffusione dei contagi Omicron". Lo rende noto il gruppo Fs. I regionaliti in tutta Italia sono circa 550, ma in buona parte sostituiti da bus. Qualchezionenel mondo delle Frecce ma i viaggiatori sono informati preventivamente via sms e mail. Gli Intercity invece, al momento sono regolari. "Prosegue l'impegno dinell'affrontare l'aumento dei contagi da Covid-19 attraverso azioni volte a contenere il loro inevitabile riflesso sulla regolarità dei servizi ferroviari, in ambito sia regionale sia nazionale - si legge su Fsnews - Da lunedì 10 gennaio la società di trasporto del Gruppo FS ha infatti previsto una riorganizzazione ...

