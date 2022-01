Troppe e scritte male La bolla normativa che rallenta il Paese

Leggi su formiche

(Di domenica 9 gennaio 2022) A lamentarsene questa volta sono i parlamentari del M5S, improvvisamente diventati – inevitabile, frequentando il Palazzo – molto attenti alle forme (che diventano sostanza). La nuova norma che corregge e aggiorna l’erogazione del Reddito di cittadinanza, contenuta nella legge di Bilancio, sarebbe zeppa di errori. Contraddizioni, incongruenze che potrebbero essere frutto di sciatteria o – per chi ama la dietrologia – di capziosa malagrazia, finalizzata a rendere più difficile l’assegnazione della prestazione. L’anonimo capo di Gabinetto che si considera l’autore di un libro che ha fatto parlare di sé (“Io sono il potere”) aveva già suggerito che molte leggi economiche che funzionanosono statecon l’obiettivo di “non spendere, o spendere meno soldi che era necessario promettere anche se in realtà non si possono erogare perché non ci ...