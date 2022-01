Trieste, 17enne trovato morto in un ostello. Strangolato per gelosia da un altro ragazzo, c'è un fermato (Di domenica 9 gennaio 2022) Aveva 17 anni R.T. il ragazzo straniero ucciso in un ostello a Trieste e sarebbe stato Strangolato forse per motivi di gelosia da un giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 gennaio 2022) Aveva 17 anni R.T. ilstraniero ucciso in une sarebbe statoforse per motivi dida un giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito...

