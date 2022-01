Trenino al Petruzzelli di Bari la notte di capodanno in diretta tv: denuncia alla procura della Repubblica Esposto del Sils (Di domenica 9 gennaio 2022) L'articolo Trenino al Petruzzelli di Bari la notte di capodanno in diretta tv: denuncia alla procura della Repubblica <small class="subtitle">Esposto del Sils</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 9 gennaio 2022) L'articoloaldiladiintv: del proviene da Noi Notizie..

Advertising

Corriere : Trenini e balli in diretta su Canale 5. È polemica: «Nel resto d’Italia discoteche chiuse per Covid» - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Bari Trenino di Capodanno al Petruzzelli, esposto in Procura contro Federica Panicucci - Giggino84538696 : @LaStampa Ah, il trenino petruzzelli da canale 5, allora si spiega.. - corrmezzogiorno : #Bari Al Bano e il trenino al Petruzzelli: «È stato un gesto liberatorio, basta polemic... - corrmezzogiorno : #Bari Trenino di Capodanno al Petruzzelli, esposto in Procura contro Federica Panicucci -