Trasporti pubblici | obbligo Super Green Pass | cosa cambia e come funziona | tutte le regole

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuova stretta del Governo per contenere la variante Omicron in Italia. Scatta dal 10 gennaio l’diper tutti i tipi di, dunque anche per quelli locali. Per salire su un mezzo, dunque, sarà obbligatorio avere il vaccino in corso di validità o essere guarito dal Covid, non sarà più possibile salire con il tampone. “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso delrafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri ...

... ricoveri e morti nel Paese alla vigilia della nuova stretta per i no vax, attraverso l'uso del super green pass esteso ae mezzi, ma anche alberghi, ristoranti all'aperto, piscine,...... negli scuolabus mascherina FFP2 e senza greenpass Prima Pagina Scuola Ordinanza: negli ... Per i soli motivi di salute e di studio, accesso ai mezziper lo spostamento da e per isole ...Da lunedì 10 gennaio saranno schierati 1000 uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Il super green pass lo può ottenere solo chi è vaccinato con una o due dosi o è guarit ...Questi i chiarimenti arrivati: 1. Per i soli motivi di salute e di studio, accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio.