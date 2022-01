Trasporti, nuova ordinanza: sugli scuolabus anche studenti over 12 solo con mascherina Ffp2 (e senza pass) (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Ministero salute, su proposta del Ministero dei Trasporti , ha adottato un'ordinanza che dispone: 1. Per i soli motivi di salute e di studio l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per ... Leggi su leggo (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Ministero salute, su proposta del Ministero dei, ha adottato un'che dispone: 1. Per i soli motivi di salute e di studio l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per ...

Advertising

I_Balocco : Roma. Nuova gestione del servizio trasporti per gli alunni con disabilità Per il trasporto degli alunni disabili di… - infoitinterno : Trasporti, nuova ordinanza: sugli scuolabus anche studenti over 12 solo con mascherina Ffp2 (e senza pass) - giornali_it : Trasporti, la nuova ordinanza: Green pass (semplice) e mascherine Ffp2, ecco cosa cambia #9gennaio… - brina_77 : Trasporti, la nuova ordinanza: Green pass (semplice) e mascherine Ffp2, ecco cosa cambia - nuova_venezia : TRASPORTI / L’azienda imputa alla riduzione della domanda portata dalla gestione della pandemia la situazione di di… -