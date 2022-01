Trasporti, aziende in crisi per quarantene e caro carburanti: centinaia di corse cancellate. Compagnie aeree denunciano i “voli fantasma” (Di domenica 9 gennaio 2022) Alla vigilia della riapertura delle scuole, si riaccende il dibattito sul nodo Trasporti. Non solo perché da lunedì 10 gennaio entrerà in vigore il Super Green Pass che consentirà l’accesso sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid, ma soprattutto perché le aziende sono in crisi a causa della mancanza di personale, decimato dai contagi della variante Omicron e dalle quarantene. In più, devono fare i conti con i rincari dei costi di carburante ed energia e con il flusso di passeggeri e biglietti venduti in calo costante. Questo sta avendo conseguenze dirette sui servizi: venerdì le Fs sono state costrette a cancellare in media il 9% delle corse ferroviarie (circa 550 su 6.000) e ulteriori tagli sono previsti anche nei prossimi giorni. Non va meglio per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Alla vigilia della riapertura delle scuole, si riaccende il dibattito sul nodo. Non solo perché da lunedì 10 gennaio entrerà in vigore il Super Green Pass che consentirà l’accesso sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid, ma soprattutto perché lesono ina causa della mancanza di personale, decimato dai contagi della variante Omicron e dalle. In più, devono fare i conti con i rincari dei costi di carburante ed energia e con il flusso di passeggeri e biglietti venduti in calo costante. Questo sta avendo conseguenze dirette sui servizi: venerdì le Fs sono state costrette a cancellare in media il 9% delleferroviarie (circa 550 su 6.000) e ulteriori tagli sono previsti anche nei prossimi giorni. Non va meglio per il ...

