Tragedia in Brasile, il video - choc della parete di roccia crollata sui turisti (Di domenica 9 gennaio 2022) È di almeno sette morti, 32 feriti e tre dispersi il bilancio della caduta di un tratto di scogliera su barche che navigano in un lago turistico nello stato brasiliano sudorientale di Minas Gerais, ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 gennaio 2022) È di almeno sette morti, 32 feriti e tre dispersi il bilanciocaduta di un tratto di scogliera su barche che navigano in un lagoco nello stato brasiliano sudorientale di Minas Gerais, ...

Advertising

RoccoRaffaele1 : @lucrezia_ilaria Questa tragedia è lo specchio del Brasile oggi. - Dani71132718 : RT @sbonaccini: @borghi_claudio Borghi che difende Bolsonaro dopo la tragedia che ha vissuto il Brasile, nel quale mai si sapranno le vitti… - LucaViaggio : RT @sbonaccini: @borghi_claudio Borghi che difende Bolsonaro dopo la tragedia che ha vissuto il Brasile, nel quale mai si sapranno le vitti… - MariaIde123 : @sbonaccini @borghi_claudio Per la tragedia che ha vissuto e sta vivendo l'Italia andiamo in Brasile per sentirne… -