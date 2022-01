Torre Annunziata, danni e furti agli automezzi della Misericordia e dell’associazione ‘Fratres’ (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Furto e danni agli automezzi della Misericordia e dell’associazione Fratres di Torre Annunziata (Napoli), realtà di volontariato che stanno svolgendo un ruolo fondamentale per la città vesuviana dall’inizio della pandemia. Stando a quanto denunciato dai responsabili delle due strutture alle forze dell’ordine, sconosciuti si sarebbero infatti introdotti all’interno delle sedi di via Torretta di Siena e avrebbero danneggiato i mezzi di soccorso (ambulanze e altri veicoli): alla Misericordia sono stati in particolare mandati in frantumi i vetri di quattro mezzi e portati via gasolio e una scala antincendio in dotazione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Furto eFratres di(Napoli), realtà di volontariato che stanno svolgendo un ruolo fondamentale per la città vesuviana dall’iniziopandemia. Stando a quanto denunciato dai responsabili delle due strutture alle forze dell’ordine, sconosciuti si sarebbero infatti introdotti all’interno delle sedi di viatta di Siena e avrebbero danneggiato i mezzi di soccorso (ambulanze e altri veicoli): allasono stati in particolare mandati in frantumi i vetri di quattro mezzi e portati via gasolio e una scala antincendio in dotazione ...

Advertising

anteprima24 : ** Torre Annunziata, danni e furti agli automezzi della Misericordia e dell'associazione 'Fratres' **… - Amookeeena : @readytodie___ Abito in Via le mani dal culo a Torre Annunziata - Torrechannelit : Torre Annunziata – Sospensione attività didattica in presenza, Ascione: “Dichiarazione di resa rispetto alle misure… - Scisciano : #TorreAnnunziata, furto alle ambulanze dell’Associazione Fratres: #TorreAnnunziata, 9 Gennaio – La notte del 7 genn… - maremmimpestata : @TOORE____ Tre dosi di vaccino e bagni al Lido Azzurro da 18 anni. Quante volte ho preso il Covid in due anni? Zero… -