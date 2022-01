Torino, la richiesta di Juric è un trequartista del Bologna! (Di domenica 9 gennaio 2022) Emanuel Vignato piace al Torino. Ma non sarà facile trovare la chiave giusta per convincere il Bologna, società proprietaria del cartellino. Il trequartista classe 2000 sta trovando uno spazio ridotto con i rossoblù in questa stagione (solo due gare da titolare in campionato) e potrebbe non opporsi a un trasferimento. Ma il Bologna richiede un’offerta a titolo definitivo o al massimo con obbligo di riscatto e non sembra essere intenzionato ad accettare delle contropartite tecniche. Inoltre, la possibile cessione di una mezzapunta come Riccardo Orsolini – altro giocatore che piace al Torino, ma su cui si sta muovendo concretamente il Siviglia – potrebbe invogliare il club rossoblù a tenersi stretto Vignato. Cairo Torino MercatoIl tema contropartite è da evidenziare perché il Torino ha provato a ... Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Emanuel Vignato piace al. Ma non sarà facile trovare la chiave giusta per convincere il Bologna, società proprietaria del cartellino. Ilclasse 2000 sta trovando uno spazio ridotto con i rossoblù in questa stagione (solo due gare da titolare in campionato) e potrebbe non opporsi a un trasferimento. Ma il Bologna richiede un’offerta a titolo definitivo o al massimo con obbligo di riscatto e non sembra essere intenzionato ad accettare delle contropartite tecniche. Inoltre, la possibile cessione di una mezzapunta come Riccardo Orsolini – altro giocatore che piace al, ma su cui si sta muovendo concretamente il Siviglia – potrebbe invogliare il club rossoblù a tenersi stretto Vignato. CairoMercatoIl tema contropartite è da evidenziare perché ilha provato a ...

