Tolo Tolo: le reazioni al film di Checco Zalone, da Christian De Sica a Massimo Boldi (Di domenica 9 gennaio 2022) Massimo Boldi e Fiorello hanno elogiato Tolo Tolo mentre personaggi cinematografici del calibro di Christian De Sica e Carlo Verdone hanno storto il naso di fronte al film di Checco Zalone. Tolo Tolo è un film del 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone, che si è collocato al ventiseiesimo posto nella lista dei film con maggiori incassi del 2020 a livello mondiale. In molti hanno recensito la pellicola e i pareri si sono rivelati contrastanti: dagli elogi di Massimo Boldi e Fiorello fino alle critiche di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 gennaio 2022)e Fiorello hanno elogiatomentre personaggi cinematografici del calibro diDee Carlo Verdone hanno storto il naso di fronte aldiè undel 2020, scritto, diretto e interpretato da, che si è collocato al ventiseiesimo posto nella lista deicon maggiori incassi del 2020 a livello mondiale. In molti hanno recensito la pellicola e i pareri si sono rivelati contrastanti: dagli elogi die Fiorello fino alle critiche di ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 va in onda la prima tv del film con #CheccoZalone #ToloTolo - frahamoswald : guardazione di tolo tolo con i miei ??????? - Biagiothai : Tolo Tolo... Zalone se lo capiscono i PD lo cacciano dal paese... L'africa è meravigliosa se sai scendere dal piedistallo - Anchelatuafacc : La visione di Tolo Tolo imposta dai miei genitori una evidente punizione per una mia vita passata - SchiranoAnna : @Anna88646830 Io canale 5 tolo tolo -