Tolo Tolo in tv: dove è stato girato il film di Checco Zalone (Di domenica 9 gennaio 2022) Tolo Tol, l’ultimo grande successo dell’attore e comico arriva in tv: set all’ellestiti dalla Puglia all’Africa Quando lo scorso anno Checco Zalone era al cinema per il suo quinto film con Tolo Tolo – dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle e Quo vado? – ovviamente fu un grande successo come fu precedentemente previsto visto il seguito di pubblico raccolto negli anni. Checco Zalone in Tolo Tolo (foto Facebook)Ma soprattutto è stato il primo film dove oltre che il protagonista, Checco Zalone per la prima volta è ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 gennaio 2022)Tol, l’ultimo grande successo dell’attore e comico arriva in tv: set all’ellestiti dalla Puglia all’Africa Quando lo scorso annoera al cinema per il suo quintocon– dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle e Quo vado? – ovviamente fu un grande successo come fu precedentemente previsto visto il seguito di pubblico raccolto negli anni.in(foto Facebook)Ma soprattutto èil primooltre che il protagonista,per la prima volta è ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 va in onda la prima tv del film con #CheccoZalone #ToloTolo - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Stasera da il genio di #CheccoZalone con il suo film campione di incassi,si ride e si riflette con TOLO TOLO, stasera in p… - APmagazineit : In prima serata Canale 5 Tolo Tolo, il film di e con Checco Zalone. #ToloTolo #checcozalone #canale5 #film - positanonews : #Cultura I film di stasera domenica nove gennaio: Tolo tolo, doctor strange , Correre per ricominciare - zofragram : RT @IlLaghi: Io capisco che Mediaset debba sponsorizzare tolo tolo in visione su canale 5. Ma esordire con: 'dal genio di Checco zalone' mi… -