Timvision calcio e sport | cambia la scadenza per la promozione

(Di domenica 9 gennaio 2022) TIM ha deciso di modificare ladella ottimadisponibile per tutti, clienti e non, e che comprende ilcon il campionato trasmesso da DAZN Buone notizie per chi volesse attivare unacon la televisione offerta da TIM che permette anche di vedere le partite del campionato di Serie A. LaL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

TIM_Official : Tra poco il calcio d'inizio di #EmpoliSassuolo! ?? Lo spettacolo è assicurato. Qual è il tuo pronostico? ?? Guarda… - TIM_Official : Il nuovo anno ci regala un attesissimo big match! Non perderti #InterLazio. Attiva #TIMVISION Calcio e Sport e gua… - ForexOnlineMeIt : TIMVISION nuova scadenza Calcio e Sport: Serie A su DAZN €0 - - mondomobileweb : TIMVISION Calcio e Sport: nuova scadenza per le promo da 0 euro con Serie A su DAZN e altro - LucaCisternino1 : RT @TIM_Official: Con #TIMVISION puoi avere TUTTO e i primi 3 mesi di calcio li offre TIM: ???Tutto Netflix ??Tutto Disney+ ?Tutto DAZN con… -

Ultime Notizie dalla rete : Timvision calcio

... ad unBox, o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick oppure in ...soltanto a Sky dovranno invece collegarsi direttamente dal proprio decoder su Sky Sport(202 ...... One S, One X, Series X, Series S), alBOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su SKY SPORT, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (...C'è ancora un po' di tempo per sottoscrivere l'offerta Timvision Calcio e Sport con le vantaggiose condizioni di dicembre.Una fantastica notizia per i nuovi clienti TIMVISION. Le promo del pacchetto Calcio e Sport sono state prolungate, con prezzi a partire da 0 euro ...