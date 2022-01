The Voice Senior, volano gli stracci tra le due coach: il motivo è assurdo (Di domenica 9 gennaio 2022) The Voice Senior: Loredana Bertè e Orietta Berti si punzecchiano in prima serata su Rai Uno. Clamentino interviene tra le due coach. Continuano le blind auditions di The Voice Senior… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 9 gennaio 2022) The: Loredana Bertè e Orietta Berti si punzecchiano in prima serata su Rai Uno. Clamentino interviene tra le due. Continuano le blind auditions di The… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

LoredanaBerte : Stasera tutti su Rai Uno per l’ultima BLIND di The Voice Senior 2?? io e gli altri giudici non vediamo l’ora di chiu… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di sabato 8 gennaio The Voice Senior vince con poco in… - MusaevaZulejha : RT @Panda5Alina: @ElenaPluzhnik La tua musica è bellezza, sincerità, amore e vita. ?????? Listen to the golden voice of the planet on Spotify… - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: The Voice Senior, scontro fra Loredana Bertè e Orietta Berti: “La prima sono stata io!”. Ecco cosa è accaduto https://t.c… - Max_the_Voice : @a_meluzzi Caro Prof. Io ho un impresa, ma resisterò, non mi pigherò mai, consegnando la mia libertà ad un Governo… -