Tennis: Nadal vince a Melbourne, battuto Cressy in finale (Di domenica 9 gennaio 2022) All'Adelaide International trionfa Monfils, sconfitto 6 - 4, 6 - 4 Khachanov Melbourne (AUSTRALIA) - E' tornato Rafa Nadal. Il maiorchino, che non giocava una finale dal maggio scorso, quando superò ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) All'Adelaide International trionfa Monfils, sconfitto 6 - 4, 6 - 4 Khachanov(AUSTRALIA) - E' tornato Rafa. Il maiorchino, che non giocava unadal maggio scorso, quando superò ...

Advertising

Corriere : Djokovic, l’ultimo scandalo conferma: lui è il più forte, Nadal e Federer sono i più grandi - Eurosport_IT : Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - fanpage : Caso #Djokovic, Rafa Nadal attacca il tennista serbo sottolineando l'importanza dei vaccini - RSIsport : ?? Gran ritorno di Nadal che trionfa a Melbourne e mette in bacheca l'89o titolo in carriera - TennisWorldit : Atp Melbourne - Nadal fa 89 al rientro: battuto Cressy in finale -