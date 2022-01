Tennis | Luca Nardi vince il Challenger di Forlì | terzo 2003 a fare festa dopo Alcaraz e Rune | sfiora la top-300

(Di domenica 9 gennaio 2022)ha vinto ildi. Un risultato non banale perché è diventato ilta al mondo nato nela imporsi in uni sigilli dello spagnolo Carlose del danese Holger. L’italiano timbra il cartellinogli attuali numeri 33 e 102 del ranking ATP: i suoi coetanei sono già a vertici delinternazionale che conta, ma il nostro portacolori ha già dimostrato di avere talento e ha iniziato l’anno nel migliore modo possibile. Il 18enne si è reso protagonista di una bella cavalcata in terra romagnola regolando nell’ordine Catarina, Furness, Harrison, Stebe e in finale l’indiano Mukund col punteggio di 6-3, ...

Prima finale a livello Challenger e primo successo perNardi, a segno nel ' Città di Forlì ', primo dei tre Challenger consecutivi che si è concluso sul veloce indoor delClub Villa ...Nardi è il campione del Challenger di Forlì . Non poteva iniziare in maniera migliore la ... Sorride ilitaliano, che si gode un altro gioiello oltre a Sinner, Musetti, Cobolli, Zeppieri e ...Tennis, Luca Nardi trionfa a Forlì: si tratta del primo titolo Challenger in carriera per il classe 2003, capace di sconfiggere Mukund in finale.Luca Nardi batte in due set l'indiano Mukund Sasikumar e al Challenger di Forlì conquista il suo primo titolo.