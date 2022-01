Tennis, la linea difensiva di Novak Djokovic: cancellazione del visto condizionata da errori giurisdizionali (Di domenica 9 gennaio 2022) Il giorno del giudizio. Il mondo del Tennis e non solo è in attesa di decisione sul caso di Novak Djokovic. Il Tennista serbo cercherà di ribaltare quanto stabilito dalle autorità australiane relativamente alla sue espulsione dal Paese per una documentazione insufficiente legata all’esenzione medica dal vaccino anti-Covid. L’appuntamento è fissato per le 00.00 italiane, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio. La linea difensiva dei legali di Djokovic è chiara: il serbo ha contratto il Coronavirus circa un mese fa (16 dicembre), senza avvertire sintomi, e ricevuto prima di partire l’autorizzazione scritta per entrare in Australia senza un periodo di quarantena. 35 pagine presentate al giudice Anthony Kelly del Federal Circuit Court in cui il campione nativo di ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Il giorno del giudizio. Il mondo dele non solo è in attesa di decisione sul caso di. Ilta serbo cercherà di ribaltare quanto stabilito dalle autorità australiane relativamente alla sue espulsione dal Paese per una documentazione insufficiente legata all’esenzione medica dal vaccino anti-Covid. L’appuntamento è fissato per le 00.00 italiane, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio. Ladei legali diè chiara: il serbo ha contratto il Coronavirus circa un mese fa (16 dicembre), senza avvertire sintomi, e ricevuto prima di partire l’autorizzazione scritta per entrare in Australia senza un periodo di quarantena. 35 pagine presentate al giudice Anthony Kelly del Federal Circuit Court in cui il campione nativo di ...

