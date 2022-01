Tennis, dove giocheranno gli italiani nella settimana 10-16 gennaio. Da Sonego a Paolini tra Adelaide e Sydney, tanti nelle qualificazioni Australian Open (Di domenica 9 gennaio 2022) Saranno numerosissimi gli italiani impegnati ai piani alti del circuito maggiore nella settimana che sta per cominciare. Mentre Matteo Berrettini e Jannik Sinner restano fermi perché si allenano in vista degli Australian Open, come quasi tutti i big, diversi altri scendono in campo per provare a racimolare punti. Fa eccezione Marco Cecchinato, che non gioca anch’egli, ma si trova a Melbourne e disputerà lo Slam. ATP 250 Sydney Si presentano al via nel main draw Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Per il primo confronto che può riservare anche del buon interesse, quello con il francese Hugo Gaston; per il secondo, invece, è Nick Kyrgios l’avversario. Lato curioso: il ligure e l’Australiano, nonostante siano da molti anni nel circuito contemporaneamente, si ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Saranno numerosissimi gliimpegnati ai piani alti del circuito maggioreche sta per cominciare. Mentre Matteo Berrettini e Jannik Sinner restano fermi perché si allenano in vista degli, come quasi tutti i big, diversi altri scendono in campo per provare a racimolare punti. Fa eccezione Marco Cecchinato, che non gioca anch’egli, ma si trova a Melbourne e disputerà lo Slam. ATP 250Si presentano al via nel main draw Lorenzoe Fabio Fognini. Per il primo confronto che può riservare anche del buon interesse, quello con il francese Hugo Gaston; per il secondo, invece, è Nick Kyrgios l’avversario. Lato curioso: il ligure e l’o, nonostante siano da molti anni nel circuito contemporaneamente, si ...

