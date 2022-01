Temptation Island, Antonella Fiordelisi in quarantena col nuovo fidanzato: ecco chi è (Di domenica 9 gennaio 2022) Antonella Fiordelisi, ex volto di Temptation Island, ha ritrovato l’amore e ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso i suoi canali social. La giovane salernitana aveva fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2017 quando aveva deciso di partecipare al famoso viaggio nei sentimenti di Canale 5 nel ruolo di tentatrice. Lì, aveva conosciuto Francesco Chiofalo, in coppia ai tempi con la sua fidanzata, Selvaggia Roma. La storia era stata chiusa drasticamente e Antonella e Francesco, una volta fuori, sono ufficialmente diventati una coppia. Due anni d’amore mostrato costantemente sui social, finché qualcosa è andato storto e i due hanno deciso di separarsi. Lei era stata inizialmente paparazzata in compagnia di Akash Kumar, ai tempi al centro dell’attenzione per la sua partecipazione a L’Isola dei ... Leggi su isaechia (Di domenica 9 gennaio 2022), ex volto di, ha ritrovato l’amore e ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso i suoi canali social. La giovane salernitana aveva fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2017 quando aveva deciso di partecipare al famoso viaggio nei sentimenti di Canale 5 nel ruolo di tentatrice. Lì, aveva conosciuto Francesco Chiofalo, in coppia ai tempi con la sua fidanzata, Selvaggia Roma. La storia era stata chiusa drasticamente ee Francesco, una volta fuori, sono ufficialmente diventati una coppia. Due anni d’amore mostrato costantemente sui social, finché qualcosa è andato storto e i due hanno deciso di separarsi. Lei era stata inizialmente paparazzata in compagnia di Akash Kumar, ai tempi al centro dell’attenzione per la sua partecipazione a L’Isola dei ...

