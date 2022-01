Tare | «Quando Lotito rientra da Cortina | Sarri firmerà il rinnovo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 gennaio 2022) A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro lìInter capolista il ds biancoceleste Igliha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn Sulla capienza degli stadi ridotta? «Non vedo la differenza tra Inghilterra e Italia per quanto riguarda i contagiati. Le misure con il Green pass sarebbero state sufficienti per affronquesto momento qui, è stato deciso diversamente, sarebbe stato buon senso almeno il 50%.» Sul periodo della squadra «In questi 4 mesi ci sono stati più confronti con la squadra che con mio figlio di 18 anni. C’è poco da parlare, siamo una squadra strana, facciamo partite impressionanti e altre che ti lasciano perplesso. Vedi anche l’ultima in casa che siamo andati sotto di due gol. Anche in passato ci sono state situazioni così, bisogna rimanere calmi e analizzare. Arriveranno, non so, ...