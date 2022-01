“Tanti contagi, pochi decessi”: le conseguenze della variante Omicron in Sudafrica (Di domenica 9 gennaio 2022) L’onda d’urto di Omicron sembra essersi schiantata sul sistema sanitario del Sudafrica senza aver causato particolari danni. Il primo Paese al mondo nel quale è stata rilevata l’ultima variante Covid-19 degna di nota sembrerebbe aver quasi superato a pieni voti la sfida. Mentre i governi occidentali continuano a interrogarsi sugli effetti di Omicron (è più InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 9 gennaio 2022) L’onda d’urto disembra essersi schiantata sul sistema sanitario delsenza aver causato particolari danni. Il primo Paese al mondo nel quale è stata rilevata l’ultimaCovid-19 degna di nota sembrerebbe aver quasi superato a pieni voti la sfida. Mentre i governi occidentali continuano a interrogarsi sugli effetti di(è più InsideOver.

Advertising

Agenzia_Ansa : In Francia 335.000 nuovi contagi, record assoluto. Mai prima tanti positivi rilevati anche in Olanda: sono 24.590 c… - LuigiDonfrance1 : RT @DSantanche: Non ferma i contagi, crea pericolose discriminazioni e rischia di far perdere il lavoro a tanti cittadini. #FDI unico parti… - omaroszG : RT @DSantanche: Non ferma i contagi, crea pericolose discriminazioni e rischia di far perdere il lavoro a tanti cittadini. #FDI unico parti… - dapigat : @AdrianaSpappa #Costa uno dei tanti INCAPACI del #governodeiPEGGIORI di #draghi??, con #salvini e #berlusconi.… - Zamberlett : RT @DSantanche: Non ferma i contagi, crea pericolose discriminazioni e rischia di far perdere il lavoro a tanti cittadini. #FDI unico parti… -