Tamara Pisnoli, l’ex moglie di Daniele De Rossi rischia 10 anni e 9 mesi di carcere: è accusata di tentata estorsione, lesioni e rapina (Di domenica 9 gennaio 2022) Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, rischia 10 anni e 9 mesi di carcere con l’accusa di tentata estorsione, lesioni e rapina. Questa la pena che avrebbe richiesto la procura, stando a quanto riportato dal Corriere. Già nel 2014, Pisnoli era stata arrestata dai carabinieri di Roma, che ne avevano disposto i domiciliari. I fatti, però, risalgono all’anno precedente. È infatti il 2013 quando la donna – figlia di Massimo Pisnoli, pregiudicato, ucciso nell’agosto del 2008 per motivi legati a una rapina – ha da poco concluso un affare con l’imprenditore Antonello Ieffi, ex compagno di Manuela Arcuri, versandogli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022), exdiDe10e 9dicon l’accusa di. Questa la pena che avrebbe richiesto la procura, stando a quanto riportato dal Corriere. Già nel 2014,era stata arrestata dai carabinieri di Roma, che ne avevano disposto i domiciliari. I fatti, però, risalgono all’anno precedente. È infatti il 2013 quando la donna – figlia di Massimo, pregiudicato, ucciso nell’agosto del 2008 per motivi legati a una– ha da poco concluso un affare con l’imprenditore Antonello Ieffi, ex compagno di Manuela Arcuri, versandogli ...

