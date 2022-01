Tali e Quali vs C’è Posta Per Te, la sfida degli ascolti tra Carlo Conti e Maria De Filippi: ecco chi ha vinto la serata (Di domenica 9 gennaio 2022) Ieri 8 gennaio sono tornati in tv due appuntamenti imperdibili del sabato sera: Tali e Quali e C’è Posta Per Te. Chi ha vinto la serata? Nonostante i buoni ascolti del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, è stata Maria De Filippi a far registrare i dati più alti. Tali e Quali, in onda dalle 21.35 alle 24.15, ha infatti conquistato 3.901.000 spettatori pari al 18.2% di share. Invece su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.25 alle 24.37, ha raccolto davanti al video 5.953.000 spettatori pari al 29.2% di share. Entusiasta GianCarlo Scheri, direttore di Canale 5: “Maria De Filippi ha riportato il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Ieri 8 gennaio sono tornati in tv due appuntamenti imperdibili del sabato sera:e C’èPer Te. Chi hala? Nonostante i buonidel programma di Rai 1 condotto da, è stataDea far registrare i dati più alti., in onda dalle 21.35 alle 24.15, ha infatti conquistato 3.901.000 spettatori pari al 18.2% di share. Invece su Canale 5 C’èper Te, in onda dalle 21.25 alle 24.37, ha raccolto davanti al video 5.953.000 spettatori pari al 29.2% di share. Entusiasta GianScheri, direttore di Canale 5: “Deha riportato il suo ...

Advertising

mcBoomio : @MikyS03 Perchè oggi non trovo scritto C’è Posta per te SBARAGLIA Tali e Quali come bubbonica ha scritto in questi giorni? - fabiofabbretti : #AscoltiTv: tutti i debutti di quest'anno confrontati con quelli della scorsa stagione. Chi sale e chi scende? Ecco… - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 8 gennaio 2022: C’è Posta per Te, Tali e Quali - Giusyz90 : @Anna50732053 Tali e quali non e stato bruttissimo - firthoffifth3 : @Apndp Tali e quali è un programma indegno per un servizio pubblico. In poche parole è una gara per truccatori. -