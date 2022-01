Superbonus: in Puglia già ammessi investimenti per quasi 842 milioni di euro Detrazioni fiscali per 926 milioni. Già realizzati o in corso d'opera 5524 interventi (Di domenica 9 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: Sono oltre 5mila gli interventi edilizi incentivati dal Superbonus in Puglia. Negli ultimi mesi la crescita è stata esponenziale, grazie al “Decreto Semplificazioni” che ha sbloccato i cantieri. Per la precisione, sono 5.524 gli interventi già realizzati o in corso d’opera. Gli investimenti ammessi superano gli 841,7 milioni di euro che porteranno a Detrazioni fiscali per 925,9 milioni di euro. È quanto emerge dallo studio condotto dal data analyst, Davide Stasi, illustrato nel corso della tavola rotonda dal titolo “Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio ... Leggi su noinotizie (Di domenica 9 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: Sono oltre 5mila gliedilizi incentivati dalin. Negli ultimi mesi la crescita è stata esponenziale, grazie al “Decreto Semplificazioni” che ha sbloccato i cantieri. Per la precisione, sono 5.524 gligiào ind’. Glisuperano gli 841,7diche porteranno aper 925,9di. È quanto emerge dallo studio condotto dal data analyst, Davide Stasi, illustrato neldella tavola rotonda dal titolo “Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio ...

brindisilibera : New post (Il Superbonus in Puglia Le novità normative e tutti i dati regionali e nazionali saranno illustrati in un… - brindisilibera : New post (Il Superbonus in Puglia Le novità normative e tutti i dati regionali e nazionali saranno illustrati in un… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Questo paesotto San Pietro Vernotico Brindisi Puglia. Superbonus Ristrutturazioni in paese e Ovunque impalcature.Bonus… -