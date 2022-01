Super green pass, ok a deroga isole minori “per studio e lavoro” (Di domenica 9 gennaio 2022) green pass base, e non rafforzato, per gli spostamenti dalle isole minori per motivi di studio e lavoro. Lo prevede un’ordinanza emanata dal Ministero della salute, su proposta del Ministero dei trasporti, alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde da vaccino o guarigione sui trasporti. “Per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio”, si legge L’ordinanza specifica inoltre che “il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022)base, e non rafforzato, per gli spostamenti dalleper motivi di. Lo prevede un’ordinanza emanata dal Ministero della salute, su proposta del Ministero dei trasporti, alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde da vaccino o guarigione sui trasporti. “Per i soli motivi di salute e dil’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e perconbase e non rafforzato fino al 10 febbraio”, si legge L’ordinanza specifica inoltre che “il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio ...

