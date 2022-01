Super green pass 10 gennaio, dai trasporti ai ristoranti: cosa cambia (Di domenica 9 gennaio 2022) Super green pass per trasporti e mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi. Scatta domani, 10 gennaio, l’obbligatorietà del certificato verde rafforzato decisa con il decreto legge del 29 dicembre. E continua il braccio di ferro per il ritorno della scuola in presenza. Domani si ritorna sui banchi dopo le festività natalizie, ma si moltiplicano gli appelli per la didattica a distanza o per un rinvio della ripresa. Intanto continuano a crescere contagi e ricoveri: l’ultimo bollettino registra un aumento delle terapie intensive (+58) e dei ricoveri ordinari (+339). Sono 197.552 i nuovi casi e 184 morti. Tasso di positività al 16,2%. Attesa sempre per domani la conferenza stampa del premier Draghi sull’obbligo vaccinale per over 50 e le ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022)pere mezzi pubblici, ma anche alberghi,all’aperto, piscine, piste da sci e stadi. Scatta domani, 10, l’obbligatorietà del certificato verde rafforzato decisa con il decreto legge del 29 dicembre. E continua il braccio di ferro per il ritorno della scuola in presenza. Domani si ritorna sui banchi dopo le festività natalizie, ma si moltiplicano gli appelli per la didattica a distanza o per un rinvio della ripresa. Intanto continuano a crescere contagi e ricoveri: l’ultimo bollettino registra un aumento delle terapie intensive (+58) e dei ricoveri ordinari (+339). Sono 197.552 i nuovi casi e 184 morti. Tasso di positività al 16,2%. Attesa sempre per domani la conferenza stampa del premier Draghi sull’obbligo vaccinale per over 50 e le ...

