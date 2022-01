Sport in tv oggi, domenica 9 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi (Di domenica 9 gennaio 2022) Il palinsesto Sportivo di domenica 9 gennaio 2022 propone tantissimi eventi agli appassionati che vorranno seguire gare e partite in tv: e allora ecco la programmazione fornita da Sportface.it di tutti gli appuntamenti degni di nota che verranno trasmessi in televisione. Il piatto forte della giornata è ovviamente la Serie A, ma spazio anche agli altri top campionati europei. In programma anche il tennis, con le finali dei vari tornei, ed il Basket NBA. Mattinata dedicata agli Sport invernali, senza dimenticare la Coppa d’Africa, che prenderà il via proprio quest’oggi. Di seguito il palinsesto completo di oggi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Il palinsestoivo di2022 propone tantissimiagli appassionati che vorranno seguire gare e partite in tv: e allora ecco lazione fornita daface.it digli appuntamenti degni di nota che verranno trasmessi in televisione. Il piatto forte della giornata è ovviamente la Serie A, ma spazio anche agli altri top campionati europei. Inanche il tennis, con le finali dei vari tornei, ed il Basket NBA. Mattinata dedicata agliinvernali, senza dimenticare la Coppa d’Africa, che prenderà il via proprio quest’. Di seguito il palinsesto completo diFace.

Advertising

SkySport : ? UFFICIALE: INSIGNE A TORONTO DA LUGLIO ?? Le operazioni di calciomercato LIVE ?? - SkySport : #Lukaku giura amore all'#Inter: 'In Italia mai a #Juve o #Milan' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e il 1 gennaio alle 12.… - raffaellapaita : 'La scuola calcio non ammette le bambine' le era stato detto ma la piccola Clementina a 8 anni non si è arresa. Ogg… - sportface2016 : Sport in tv oggi, domenica 9 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @CorSport: '#Mihajlovic: 'Parlo io'' - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @BfcOfficialPage #BolognaFC #Bolog… -