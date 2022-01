Sporcizia e rifiuti abbandonati a Bagnatica, l’ira del sindaco che denuncia: “Che vergogna!” (Di domenica 9 gennaio 2022) Roberto Scarpellini, sindaco di Bagnatica, non manca di denunciare la situazione di degrado e Sporcizia che rileva nel paese che è chiamato ad amministrare. Oggi è uno di quei giorni in cui mi vergogno di essere il sindaco di Bagnatica. Passeggiando per il paese sia in centro che in periferia le situazioni di degrado e Sporcizia sono sotto gli occhi di tutti. Partiamo dalla periferia.Percorriamo Via Casella: i rifiuti abbandonati sui lati della strada abbondano. Chiamare maiali chi li abbandona è un’offesa agli animali.Percorriamo le vie del centro: escrementi canini abbandonati (ma la vogliamo capire che se si vuole tenere un cane bisogna rispettare le regole? Altrimenti si è delle bestie. L’escremento va raccolto ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 gennaio 2022) Roberto Scarpellini,di, non manca dire la situazione di degrado eche rileva nel paese che è chiamato ad amministrare. Oggi è uno di quei giorni in cui mi vergogno di essere ildi. Passeggiando per il paese sia in centro che in periferia le situazioni di degrado esono sotto gli occhi di tutti. Partiamo dalla periferia.Percorriamo Via Casella: isui lati della strada abbondano. Chiamare maiali chi li abbandona è un’offesa agli animali.Percorriamo le vie del centro: escrementi canini(ma la vogliamo capire che se si vuole tenere un cane bisogna rispettare le regole? Altrimenti si è delle bestie. L’escremento va raccolto ...

